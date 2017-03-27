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اشتري "التي شيرت" الأصلية للشياطين الحمر من "الأهلي ستورز" ببنها (صور)

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نجوم النادي الأهلي فرع الأهلي ستورز

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

افتتح نجوم النادي الأهلي، فرع "الأهلي ستورز"، اليوم الإثنين؛ لبيع المنتجات الأصلية والمستلزمات الرياضية الخاصة بالنادي بمدينة بنها.

حضر الافتتاح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد أيوب، المدرب المساعد، وطارق سليمان، مدرب حراس المرمى، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وليد سليمان ورامي ربيعة وجونيور اجايي.

ويعد فرع "الأهلي ستورز"، أول فرع بالقليوبية لبيع المنتجات الأصلية الخاصة بالنادي.

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