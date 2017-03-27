أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"حماية النيل": 10 آلاف قرار إزالة للتعديات على النيل في 3 محافظات (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على النيل (1)إزالة التعديات على النيل (1)

إزالة التعديات على النيل (3)إزالة التعديات على النيل (3)

إزالة التعديات على النيل (4)إزالة التعديات على النيل (4)

إزالة التعديات على النيل (5)إزالة التعديات على النيل (5)

إزالة التعديات على النيل (6)إزالة التعديات على النيل (6)

إزالة التعديات على النيل (7)إزالة التعديات على النيل (7)

إزالة التعديات على النيل (8)إزالة التعديات على النيل (8)

إزالة التعديات على النيل (9)إزالة التعديات على النيل (9)

إزالة التعديات على النيل (10)إزالة التعديات على النيل (10)

إزالة التعديات على النيل (11)إزالة التعديات على النيل (11)

إزالة التعديات على النيل (12)إزالة التعديات على النيل (12)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المهندس عبد الرحمن البانوبي، مدير عام حماية نهر النيل، اليوم الإثنين، إن حملة إزالة التعديات على نهر النيل، بمحافظات الغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، مستمرة، لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالات الموجودة، الخاصة بالتعديات على نهر النيل.

وأضاف مدير عام حماية نهر النيل، فى تصريحات لـ"مصراوى"، اليوم الإثنين، إن الحملة بدأت يوم 8 مارس الحاليّ بنهر النيل بنطاق محافظة الغربية، وتمر الآن بنطاق محافظتي كفر الشيخ، والبحيرة، إلى أن تنتهي بنهاية إدارة الحماية.

وأوضح "عبد الرحمن" أنهم نفذوا 600 قرار إزالة تعديات، من عدد كبير من قرارات الإزالة التي بلغت ما يقرب من 10 آلاف قرار في نطاق إدارة حماية نهر النيل.

وأشار "عبد الرحمن" إلى أن نطاق إدارة حماية نهر النيل، يتمثل فى 3 محافظات هي الغربية بجزء منها مثل مدينتي "كفر الزيات، وبسيون"، والبحيرة متمثلة فى مدن "إيتاى البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد"، وكفر الشيخ بمدن "بندر ومركز دسوق، وفوه، ومطوبس" كما تتبع تلك الإدارة وزارة الموارد المائية والري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط