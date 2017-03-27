"حماية النيل": 10 آلاف قرار إزالة للتعديات على النيل في 3 محافظات (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المهندس عبد الرحمن البانوبي، مدير عام حماية نهر النيل، اليوم الإثنين، إن حملة إزالة التعديات على نهر النيل، بمحافظات الغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، مستمرة، لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالات الموجودة، الخاصة بالتعديات على نهر النيل.

وأضاف مدير عام حماية نهر النيل، فى تصريحات لـ"مصراوى"، اليوم الإثنين، إن الحملة بدأت يوم 8 مارس الحاليّ بنهر النيل بنطاق محافظة الغربية، وتمر الآن بنطاق محافظتي كفر الشيخ، والبحيرة، إلى أن تنتهي بنهاية إدارة الحماية.

وأوضح "عبد الرحمن" أنهم نفذوا 600 قرار إزالة تعديات، من عدد كبير من قرارات الإزالة التي بلغت ما يقرب من 10 آلاف قرار في نطاق إدارة حماية نهر النيل.

وأشار "عبد الرحمن" إلى أن نطاق إدارة حماية نهر النيل، يتمثل فى 3 محافظات هي الغربية بجزء منها مثل مدينتي "كفر الزيات، وبسيون"، والبحيرة متمثلة فى مدن "إيتاى البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد"، وكفر الشيخ بمدن "بندر ومركز دسوق، وفوه، ومطوبس" كما تتبع تلك الإدارة وزارة الموارد المائية والري.