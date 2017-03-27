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ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم بقرية دار السلام بالفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم (1)ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم (1)

ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم (2)ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم (2)

ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم (3)ضبط وكر لتهريب الدقيق المدعم (3)

الفيوم – حسين فتحي:
تمكّنت حملة لمباحث بالفيوم، من ضبط أكبر وكر لتهريب الدقيق وإعادة تصنيعه على هيئة مكرونة وشِعرية، بقرية دار السلام بمركز طامية.

كانت معلومات وردت للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تفيد بقيام بعض الأشخاص بقرية "دار السلام" التابعة لمركز طامية، بقيامهم بإدارة وتشغيل مصنع مكرونة وشعرية دون ترخيص، بعد قيامهم بتجميع وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية لإعادة نَخْلِه لتصنيع المكرونة والشعرية، واستخدام ماكينات خياطة لإعادة تعبئة الدقيق البلدة داخل شكائر مدوّن عليها (دقيق فاخر) لإيهام رجال الضبط القضائي على أنه دقيق حر، وذلك لتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق على حساب دعم المواطنين المقدَّم من الدولة.

وفي حملة قادها العميد حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد إلهامي أبو القاسم رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تمكنت من ضبط 26 طن دقيق بلدي مدعم، وماكيناتَي خياطة شكائر، وميزان كهربائي، و2000 شيكارة معدّة للتعبئة وضبط أصحاب الوكر وهم: "سيد ع ج"، 58 سنة، و"محمود ي ع"، 32 سنة، و"محمود س م"، 26 سنة، وذلك لإدارتهم  نشاطًا تجاريًا من دون ترخيص وإعادة تعبئة الدقيق البلدي المخصّص للمخابز البلدية داخل شكائر (دقيق فاخر).

تم التحفط على المضبوطات وإحالتها لنيابة طامية والتي تُباشر تحقيقاتها.
 

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