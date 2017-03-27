5 زوجات للمشاهير خلعن «الحجاب».. إحداهن منعها المرض منه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حرصت أسماء سميح زوجة الفنان حمادة هلال على الاحتفال بعيد ميلاده مع فريق عمل مسلسله الجديد "طاقة القدر"، والمقرر طرحه فى رمضان المقبل.

وفاجأت الزوجة، جمهوره بإطلالتها حيث ظهرت بدون حجاب كما كانت معتادة الظهور به، واستبدلته بقبعة ظهر من تحتها شعرها الأشقر، مما عرضها لموجه من الانتقادات، كونها كانت تظهر دائمًا بالحجاب.

زوجة الفنان حمادة هلال لم تكن الأولى فزوجات عدد كبير من المشاهير تراجعن عن حجابهن، بعد ارتدائه وبالبرغم من إنها تعتبر حرية شخصية، لكن أغلبهم تعرض وقتها لهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

زوجة أحمد الفيشاوي

قامت أيضًا زوجة الفنان أحمد الفيشاوي السابقة، الإعلامية رولا دبس بخلع حجابها بعد أكثر من عام على زواجهما وكانت ترتديه، حيث ظهرت به في حفل الزواج الذي اقيم وسط أهلها في لبنان.

الجدير بالذكر أن زواجهما شهد عدة انفصالات متكرره حتي وقع الطلاق النهائي والرسمي لينتهي الزواج الرابع في حياة أحمد الفيشاوي، وتعود "الدبس" مرة أخرى إلى الإمارات العربية المتحدة.

زوجة عصام الحضري

عرّض حجاب زوجة حارس مرمى فريق وادي دجلة، ومنتخب مصر، عصام الحضري، للكثير من الانتقادات، خاصة بعد ظهورها بدونه في مطار سويسرا، أبرزها كان توعد المحامي نبيه الوحش، لعصام الحضري بالمسائلة القانونية عبر برنامج "حرب النجوم" بقناة "الفراعين" بسبب خلع زوجته للحجاب.

وردت "الحضري" على سبب خلع زوجته "الحجاب" خلال لقائه ببرنامج "١٠٠ سؤال" المذاع على فضائية "الحياة"، تقديم راغدة شلهوب، قائلًا: "هي خلعته عن اقتناع وياريت كل واحد يخليه في نفسه ربنا هيحاسبنا، وزوجتي لم تكن مرتديه الحجاب قبل زواجنا".

زوجة أحمد السقا

بينما مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا فقامت بارتداء الحجاب ثلاث مرات ثم خلعته، وعلق وقتها زوجها خلال مقابلته مع برنامج "لماذا؟" مع الإعلامي "طوني خليفة" على قناة "القاهرة والناس"، قائلًا إنه استشار الداعية عمرو خالد قبل تسع سنوات في الأمر، فأخبره أن الشعر تاج المرأة، وأن والدته ارتدت الحجاب في سن متأخرة، وعبر وقتها "السقا"، عن أمله في ارتداء زوجته الحجاب مرةً أخرى، مشيرا إلى أنه لم يجبرها على ارتدائه، ولم يطلب منها التخلي عنه.

زوجة محمد السبكي

بعدما ارتدته لمدة عامين، عقب عودتها من أداء مناسك الحج، فاجأت الفنانة عفاف رشاد، زوجة المنتج محمد السبكي، جمهورها بخلعها الحجاب مما عرضها للكثير من الهجوم، وبررت "رشاد" خلعها بإنها اضطرت لذلك بعدما طلب من الطبيب ذلك لاكتشافه أنها مصابة بكهرباء زائدة على المخ، وذهبت الفنانة لأحد الشيوخ، وشرحت له وضعها الصحي، فأجاز لها خلع الحجاب.