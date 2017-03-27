ممرضات مستشفى كفر الشيخ يُنهين إضرابهن عن الطعام (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت 24 ممرضة، يعملن بمستشفى كفر الشيخ العام، إضرابهن عن الطعام، اليوم الاثنين، عقب تلقيهنّ وعودًا بالنظر في مطالبهن من قِبل مديرية الشئون الصحية.

كانت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، التقت بالممرضات المضربات، بحضور الدكتور محمود طلحة مرسي عضو نقابة الأطباء، ووكيل مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور مدحت وحيد هيكل مدير إدارة الحميات بمديرية الشئون الصحية، وعضو نقابة الأطباء، حيث استمعوا لمطالبهن.

وتضمنت مطالب الممرضات نقلهن لمستشفى بيلا المركزي، أو لمنشآت صحية تقترب من مسقط رأسهن بمركز بيلا، حيث إنهن خريجات 2008، و2009، ويرين أحقيتهن بخصوص نقهلن أسوةً بممرضات أخريات دفعات 2011، و2012، و2013 جرى نقلهن، وأوضحن لوكيلة الوزارة أنهن حصلن على تأشيرة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، بالموافقة على نقلهن.

وكشف لقاء وكيلة الوزارة مع الممرضات، موافقتها المبدئية بشأن تحقيق مطالبهن، وتنفيذ تأشيرة الوزير من خلال النقل على دفعات، وليس دفعة واحدة، حتى لا يحدث عجز فى أماكن عملهن بأقسام المستشفى المختلفة، منها قسم الأطفال.

وبناءً عليه استجابت الممرضات لوكيلة الوزارة ومسئولي الصحة، وعُدن إلى عملهن مرة أخرى.