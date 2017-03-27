الادعاء التركي يبدأ تحقيقا بشأن لوحة مسيئة لأردوغان في سويسرا

إسطنبول - (د ب أ):

فتح الادعاء التركي تحقيقا بشأن لوحة تظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومسدس مصوب نحو رأسه في سويسرا، مما يزيد من التوتر القائم بالفعل بين تركيا والدول الأوروبية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الاثنين أن الاتهامات التي قد يقوم الادعاء بتوجيهها تتضمن الانتماء لمنظمة إرهابية والدعاية لمثل هذه الجماعات والإساءة للرئيس.

وكان عدة آلاف قد تظاهروا السبت الماضي في برن مطالبين بتحقيق السلام والحرية والديمقراطية في تركيا، وذلك قبل الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية في إبريل المقبل، الذي من شأنها توسيع سلطات أردوغان.

وقد حملت جماعة يسارية متشددة لوحة تظهر مسدسا مصوبا نحو رأس أردوغان، وكتب بجانب الصورة عبارة " اقتلوا اردوغان بأسلحته".

وقد شوهدت رموز لحزب العمال الكردستاني، الذي يعد جماعة إرهابية في تركيا وعدة دول غربية، في المظاهرة.

وقد استدعت الخارجية التركية، أمس الأحد، السفير السويسري لديها، والتر هافنر، كما ناقش وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذه الواقعة مع نظيره السويسري هاتفيا.