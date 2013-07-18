أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هشام بهلول في أغلى دور

Google+ Print
هشام بهلول في أغلى دور هشام بهلول في أغلى دور

اعتبر الممثل هشام بهلول شخصية "الغالي" التي يقوم بأدائها في مسلسل "دارت الأيّام"، من بين أجمل وأغلى الأدوار التي تقمّصها في مشواره الفنيّ. وهو يجسّد حكاية شابّ من أسرة راقية، تجمعه قصّة عاطفيّة مع فتاة اسمها نجاح، تنحدر من إحدى القرى، وقد تابعت دراستها بنجاح في كليّة الطب، واستطاعت رغم ظروفها الصعبة أن تصبح طبيبة، وهي الشخصية التي أدّتها الممثلة كريمة بونعيلات بنجاحٍ. ويوضح بهلول لـ"سيدتي نت" أنّه "رغم أنّ العلاقة التي جمعت بينهما كللت بالنجاح إلى أنّ حياتهما لم تخلُ من مشاكل يوميّة، بسبب اختلاف القيم بين الطرفين وتباين ظروف تنشئتهما. وممّا سيزيد أحداث المسلسل تعقيداً هو عندما سيكتشف "الغالي" مع مرور الوقت أنّ حبيبته مرتبطة بعقد زواج من شابٍ آخر، منذ 13 سنة، وهي الشخصيّة التي سيطلّ من خلالها الفنّان ياسين أحجام على جمهوره في هذا المسلسل الذي يُعرض طيلة الشهر الكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي