هشام بهلول في أغلى دور

اعتبر الممثل هشام بهلول شخصية "الغالي" التي يقوم بأدائها في مسلسل "دارت الأيّام"، من بين أجمل وأغلى الأدوار التي تقمّصها في مشواره الفنيّ. وهو يجسّد حكاية شابّ من أسرة راقية، تجمعه قصّة عاطفيّة مع فتاة اسمها نجاح، تنحدر من إحدى القرى، وقد تابعت دراستها بنجاح في كليّة الطب، واستطاعت رغم ظروفها الصعبة أن تصبح طبيبة، وهي الشخصية التي أدّتها الممثلة كريمة بونعيلات بنجاحٍ. ويوضح بهلول لـ"سيدتي نت" أنّه "رغم أنّ العلاقة التي جمعت بينهما كللت بالنجاح إلى أنّ حياتهما لم تخلُ من مشاكل يوميّة، بسبب اختلاف القيم بين الطرفين وتباين ظروف تنشئتهما. وممّا سيزيد أحداث المسلسل تعقيداً هو عندما سيكتشف "الغالي" مع مرور الوقت أنّ حبيبته مرتبطة بعقد زواج من شابٍ آخر، منذ 13 سنة، وهي الشخصيّة التي سيطلّ من خلالها الفنّان ياسين أحجام على جمهوره في هذا المسلسل الذي يُعرض طيلة الشهر الكريم.