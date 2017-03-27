الشريف يتفقد عدد من المشروعات التنموية بأسوان

كتبت- ندى الخولي:

وصل هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الاثنين، إلى محافظة أسوان في مستهل زيارته الميدانية للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

بدأ الوزير زيارته بمرافقة اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وعدد من مسئولي المحافظة، بتفقد الموقف الدولي بمنطقة وادي كركر والذي سيتم تشغيله قريباً بين مصر والسودان.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المشروع والذي يقع بمنطقة الخدمات بوادي كركر على طريق أسوان أبوسمبل، وهو عبارة عن خط تجاري رابط بين حركة سير منفذ أرقين البري ومنفذ قسطل البري المؤدي إلى منفذ أشكيت البري من الجانب السوداني.

ويقع المشروع على مساحة ٧ أفدنة، كموقف خدمي للخط التجاري على الطريق الدولي من أسوان إلى المنافذ الجمركية مع دولة السودان والعكس.

وشدد الشريف على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة وادي كركر للانتهاء منها قبل يونيو ٢٠١٨.

وتفقد الوزير مشروع الإسكان بمنقطة الصداقة والجاري الانتهاء منه، واستمع إلى شرح حول ما تم تنفيذه في المشروع على أرض الواقع.