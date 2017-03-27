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بالصور.. وفاة "مبلط محارة" بعد تعرضه لـ"علقة موت" على يد زملائه بالشرقية

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وفاة مبلط محارة بعد تعرضه لـعلقة موت (1)وفاة مبلط محارة بعد تعرضه لـعلقة موت (1)

وفاة مبلط محارة بعد تعرضه لـعلقة موت (2)وفاة مبلط محارة بعد تعرضه لـعلقة موت (2)

وفاة مبلط محارة بعد تعرضه لـعلقة موت (3)وفاة مبلط محارة بعد تعرضه لـعلقة موت (3)

الشرقية – فاطمة الديب:

لفظ مبلط محارة، من قرية "شنيت الحرابوة" التابعة لدائرة مركز كفر صقر بالشرقية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الإثنين، داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ؛ إثر تعرضه لضرب مُبرح على يد اثنين من زملائه خلال عمله بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوصول "محمد علي راغب" 31 عامًا، مبلط محارة، مُقيم بقرية "شنيت الحرابوة" بمركز كفر صقر، لمستشفى الزقازيق الجامعي، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، وحالته غير مستقرة.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أنه أثناء تواجد المجني عليه بقريته يوم 19 مارس الجاري، وخلال عمله بإحدى الشقق، حدثت مشادة كلاميه بينه وزميله "محمد.ب.أ.ع"، قام على إثرها الأخير باستدعاء "محمد.أ.ع" أحد أقاربه، وتعدوا بالضرب على المجني عليه، مما أسفر عن إصابته بنزيف داخل بالمخ.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 322 / 53 جُنح كفر صقر لسنة 2017، وجرى ضبط المتهم، فيما أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

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