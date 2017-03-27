24 ممرضة بمستشفى كفر الشيخ تنهين إضرابهن عن العمل (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أنهت 24 ممرضة، تعملن بمستشفى كفر الشيخ العام، إضرابهن عن الطعام، اليوم الإثنين، عقب تلقيهن وعودًا بالنظر في مطالبهن من قبل مديرية الشؤون الصحية.

كانت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، التقت بالممرضات المضربات عن الطعام، بحضور الدكتور محمود طلحة مرسي عضو نقابة الأطباء، ووكيل مستشف كفر الشيخ العام، والدكتور مدحت وحيد هيكل مدير إدارة الحميات بمديرية الشئون الصحية، وعضو نقابة الأطباء، حيث استمعوا لمطالبهن.

وتضمنت مطالب الممرضات نقلهن لمستشفى بيلا المركزى، أو لمنشآت صحية تقترب من مسقط رأسهن بمركز بيلا، حيث أنهن خريجات دفعات 2008، و2009، ويرون أحقيتهن بخصوص نقهلن أسوة بممرضات أخريات دفعات 2011، و2012، و2013، جرى نقلهن، موضحن لوكيلة الوزارة أنهن حصلن على تأشيرة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضى، بالموافقة على نقلهن.

وكشف لقاء وكيلة الوزارة، وعضوا نقابة الأطباء، مع الممرضات، موافقة وكيلة الوزارة المبدئية بشأن تحقيق مطالبهن، وتنفيذ تأشيرة الوزير، من خلال النقل على دفعات، وليس دفعة واحدة، حتى لا يحدث عجز فى أماكن عملهن بأقسام المستشفى المختلفة منها قسم الأطفال والحضان، وبناء عليه استجابت الممرضات لوكيلة الوزارة ومسئولي الصحة، وعودن إلى عملهن مرة أخرى.