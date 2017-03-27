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"الرقابة الإدارية" تضبط 3 آلاف علبة حلاوة طحنية فاسدة بالفيوم

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"الرقابة الإدارية" تضبط 3 آلاف علبة حلاوة طحنية فاسدة بالفيوم "الرقابة الإدارية" تضبط 3 آلاف علبة حلاوة طحنية فاسدة بالفيوم

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية

الفيوم – حسين فتحي:

شنت الرقابة الإدارية بالفيوم، اليوم الإثنين، حملة قادها العقيد محمود عبد الآخر، عضو الهيئة، تحت إشراف العميد محمد رياض، رئيس فرع الهيئة بالمحافظة, على بعض محال الجملة وفرع الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية بمركز طامية.

تمكنت الحملة من ضبط حوالي 3 آلاف علبة حلاوة طحنية منتهية الصلاحية, و1500 كيلو أرز يحتوى على نسبة "كسر" عالية, لدى بعض التجار بقرية يونان التابعة للوحدة المحلية بقصر رشوان.

كما ضبطت الحملة، التي شارك فيها عبد الباسط عبد النعيم, رئيس قسم الرقابة التمونية بالفيوم, كميات كبيرة من الزبادي, والجبنة البيضاء وشيبسى الأطفال منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستخدام الآدمي لدى بعض تجار الجملة بمدينة طامية.

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