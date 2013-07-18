أسباب سقوط المشيمة للحمل الأول ومخاطره

أرسلت قارئة تقول، "ما أسباب مخاطر سقوط المشيمة للحامل (بشكل جزئى) علماً أن هذا هو الحمل الأول وعمر الزوجة 24 عاماً، وليس هنالك تاريخ مرضى، وكيف يمكن تجنب إجراء عملية قيصرية فى هذه الحالة؟".

تجيب الدكتورة رحاب عبد الله استشارى النساء والتوليد، أن سقوط المشيمة خلال الحمل غالباً ما يكون بسبب ما يسمى بهجرة المشيمة، أى أن ينمو الرحم ويتسع حجمه بحيث يؤدى إلى ارتفاع المشيمة.

وأضافت رحاب، أنه إذا لم يتم سرعة علاج وضع المشيمة، خاصة إذا كانت تغطى عنق الرحم كلياً أو جزئياً وعودة المشيمة إلى وضعها الطبيعى فلن يبقى أمام القارئة إلا إجراء عملية الولادة عملية قيصرية.

ولكن لابد من الراحة وتجنب أى إجهاد قدر المستطاع لتجنب حدوث نزيف أثناء الحمل أو أن يسوء الأمر ويؤدى إلى الإجهاض لا قدر الله.

ولكن يجب على المرأة الحامل الحذر وعدم بذل مجهود كبير أو رفع أى شىء ثقيل كتنظيف المنزل بصورة كبيرة ولمدة طويلة أو الانحناء إلى الأرض كثيراً، وإن لزم الأمر فيكون بطريقة النزول واقفة للأرض لا الانحناء، حذارى أيضا تجنت رفع أو دفع أو جر أو حمل كل ما وزنه 3 كيلو أو يزيد.