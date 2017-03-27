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ما أهمية الجرعات المنشطة للتطعيم ضد شلل الأطفال؟

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ما أهمية الجرعات المنشطة للتطعيم ضد شلل الأطفال؟ ما أهمية الجرعات المنشطة للتطعيم ضد شلل الأطفال؟

مصراوي Masrawy

ما أهمية الجرعات المنشطة للتطعيم ضد شلل الأطفال؟

كتبت- أسماء حمدي:

 

بعد اعلان وزارة الصحة والسكان عن حملة محدودة للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال ،والتي تبدأ في الفترة  من 2 الي 6 ابريل2017، في بعض المحافظات، يتسائل البعض ما أهمية الجرعات المنشطة؟  

قال الدكتور محمد صلاح شبيب استشاري طب اطفال ،ان التطعيم ما هو الا جرعة منشطة، للحفاظ علي الوقاية من شلل الأطفال، وذلك من خلال رفع مناعة جسم الطفل ضده.

واشار  "شبيب" ان التطعيم ضروري لأي طفل من سن يوم الي 5 سنين ،و انه لا يتعارض هذا تطعيم مع التطعيمات الصحية الأساسية، ولا يهم فرق المدة بين التطعيمان.

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مصراوي Masrawy

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