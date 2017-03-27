تعليقات أهالي ضحايا "مركب رشيد" بعد أحكام القصاص من قتلة أبنائهم (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سادت حالة من الارتياح، بين أهالى قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عقب النطق بالحكم فى قضية قارب الهجرة غير الشرعية، الذى تعرض للغرق، ما بين ساحلى قريتى برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ، وبرج رشيد بمحافظة البحيرة، وعلى متنه مئات الشباب، من بينهم أفارقة، فى 21 سبتمبر من العام الماضي.

وحصلت "مصراوي" على تعليقات من أهالي الضحايا، الذين عبّروا عن سعادتهم بالقصاص من قتلة أبنائهم، فيقول محمد صابر حسنين، خال الضحية كريم حسان: "هناك سعادة بهذا الحكم، على عكس ما أطلق فى بداية إحالتها من نيابة شمال دمنهور لمحكمة رشيد، من خلال ترويج شائعات روجها البعض بهدف زرع الإحباط بين صفوف أهالى الضحايا، تتضمن أن حقوق أبنائهم سوف تهدر؛ نظرًا لأن أحكام الجنح أقل من أحكام الجنايات".

ويضيف محمد أبو حامد، صهر الضحية محمد شرف، أن القضاء المصري، ثأر لحق الضحايا وأهاليهم، بعد الحكم التاريخى التى أصدرته محكمة جنح رشيد، لأن هذه الأحكام كانت غير متوفعة من محكمة جنح، بل توقع بعض أهالى الضحايا أن تلك المحكمة ستصدر أحكامًا لا تتوافق تمامًا مع حجم المأساة.

ويشير "أبو حامد" إلى أن المحامين استطاعوا فعليًا إقناع هيئة المحكمة بالطلبات التي تقدمت لها خلال إجراءات سير جلساتها السابقة، بالقتل الخطأ، والنصب، وإخفاء متهمين، وتشغيل عمالة دون ترخيص، وقيادة مراكب دون ترخيص، وهو ما ناله المتهمون في تلك القضية، من أحكام رادعة، تتوافق تمامًا مع هذا الجرم.

كانت محكمة جنح رشيد، برئاسة المستشار عمرو عبد الملك، قد أسدلت الستار، أمس الأحد، على قضية غرق قارب رشيد، والمتهم فيها 57 شخصًا، بينهم 25 هاربًا، وقضت تلك المحكمة بمعاقبة 3 من أصحاب مركبى "الرزق بإذن الله"، و"الحاج فتحى عابدين"، بالحبس 10 سنوات، بتهمة القتل الخطأ، و3 سنوات أخرى بتهمة النصب، وغرامة 20 الف جنيه، لقيادة قوارب بدون ترخبص، ومصادرة القاربين.

كما قضت المحكمة على 8 متهمين بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات، لمواجهتهم تهمة القتل الخطأ، وعلى 9 متهمين آخرين بالحبس 7 سنوات بتهمة القتل الخطأ، و3 سنوات أخرى بتهمة النصب، وعلى 11 متهمًا بالحبس 7 سنوات بتهمة القتل الخطأ.

كما قضت غيابيًا على متهمين إثنين بالحبس 10 سنوات، بتهمة القتل الخطأ، و3 سنوات بتهمة النصب، وعلى 10 متهمين بالحبس 7 سنوات، بتهمة القتل الخطأ، وعلى 3 متهمين بالحبس 3 سنوات بتهمة النصب، وعلى 4 متهمين بالحبس سنتين، بتهمة إخفاء متهمين، وبراءة متهمة واحدة هي "سمحة شامخ عطية"، صاحبة مركب غزال الجديد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.