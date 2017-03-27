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تطوير 14 مزلقانًا في أشمون بالمنوفية بتكلفة 84 مليون جنيه

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تطوير 14 مزلقانًا في أشمون بالمنوفية بتكلفة 84 مليون جنيه تطوير 14 مزلقانًا في أشمون بالمنوفية بتكلفة 84 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة أشمون

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إنهم ينسقون مع هيئة السكة الحديدية، لتطوير 14 مزلقانًا على مستوى المركز والمدينة.

وأكد "بيومي" فى تصريحات صحفية، أنه يجري تطوير مزلقانات "أشمون القبلي والبحري، والرياح المنوفي، وكفر صراوة ودروة بدروة، وشطانوف، والمحطة، وسمادون، ورملة الأنجب، والحلواصي، وبوهة شطانوف، ومحلة سبك، والنعناعية، وجامع بدر برملة الأنجب".

وأضاف "بيومي" أنم سيطورون جميع المزلقانات بتكلفة 84 مليون جنيه قبل نهاية العام المالي الحاليّ في 30 يونيو .

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