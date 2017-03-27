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أحمد فتحي: أعتذر للكابتن سيد عبد الحفيظ.. ونادم على تصريحاتي

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أحمد فتحي: أعتذر للكابتن سيد عبد الحفيظ.. ونادم على تصريحاتي أحمد فتحي: أعتذر للكابتن سيد عبد الحفيظ.. ونادم على تصريحاتي

التحرير

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اعتذر أحمد فتحي لاعب وسط الأهلي عن التصريحات التي قالها أمس في أحد البرامج التليفزيونية، والتي انتقد فيها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وقال فتحي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أعتذر لجماهير النادي الأهلي وللكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني، وأنا ندمت على تصريحاتي".

وأضاف فتحي: "تصريحي لم أقصد منه الإساءة للكابتن سيد أو تكذيبه".

واختتم فتحي تصريحاته: "أنا وصلني إن الكابتن سيد قال إن العرض اللي وصلني وأنا كنت أرغب في توضيح الصورة فقط للجماهير إن العرض حقيقي، ولم أقصد أبدا الإساءة له".

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التحرير

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