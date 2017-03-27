الزمالك يرسل العرض الأخير لـ«جريس».. ويفاوض لاعب غينيا رسميًّا

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب مالي، طلب 45 ألف دولار، نظير الموافقة على تدريب الفريق، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار لمساعده.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات صحفية اليوم "الاثنين": "العرض اللي أرسله النادي له مقابل 40 ألف دولار فقط، وأنه ينتظر رده النهائى وفي حالة الموافقة سيتوجه له وفد في دبي للحصول على توقيعه على أن يصطحب معه مدرب مساعد وليس مدربا للأحمال".

وتابع مرتضى منصور، أنه فى حال فشل التعاقد مع جيريس، سيكون البرتغالي أوجوستو إيناسيو هو الأقرب، على أن يكون معه 3 مساعدين وسيتقاضى 40 ألف دولار راتبًا شهريًّا.

كما اعترف مرتضى منصور، بوجود مفاوضات بشكل جاد مع يامودو توريه، الذى يلعب للمنتخب الغيني، عن طريق أحمد مرتضى عضو المجلس ويحيى على وكيل اللاعبين.

يذكر أن الزمالك يمتلك بين صفوفه الآن ثلاثة لاعبين أجانب هم النيجيريان ستانلى أوهاويتشى ومعروف يوسف والزامبى إيمانويل مايوكا.