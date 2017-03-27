أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الزمالك يرسل العرض الأخير لـ«جريس».. ويفاوض لاعب غينيا رسميًّا

Google+ Print
الزمالك يرسل العرض الأخير لـ«جريس».. ويفاوض لاعب غينيا رسميًّا الزمالك يرسل العرض الأخير لـ«جريس».. ويفاوض لاعب غينيا رسميًّا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب مالي، طلب 45 ألف دولار، نظير الموافقة على تدريب الفريق، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار لمساعده.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، في تصريحات صحفية اليوم "الاثنين": "العرض اللي أرسله النادي له مقابل 40 ألف دولار فقط، وأنه ينتظر رده النهائى وفي حالة الموافقة سيتوجه له وفد في دبي للحصول على توقيعه على أن يصطحب معه مدرب مساعد وليس مدربا للأحمال".

وتابع مرتضى منصور، أنه فى حال فشل التعاقد مع جيريس، سيكون البرتغالي أوجوستو إيناسيو هو الأقرب، على أن يكون معه 3 مساعدين وسيتقاضى 40 ألف دولار راتبًا شهريًّا.

كما اعترف مرتضى منصور، بوجود مفاوضات بشكل جاد مع يامودو توريه، الذى يلعب للمنتخب الغيني، عن طريق أحمد مرتضى عضو المجلس ويحيى على وكيل اللاعبين.

يذكر أن الزمالك يمتلك بين صفوفه الآن ثلاثة لاعبين أجانب هم النيجيريان ستانلى أوهاويتشى ومعروف يوسف والزامبى إيمانويل مايوكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي