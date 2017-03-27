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حسام عاشور عن اعتزال جوزيه: «ذكريات قص الشعر وعزومة السمك»

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حسام عاشور عن اعتزال جوزيه: «ذكريات قص الشعر وعزومة السمك» حسام عاشور عن اعتزال جوزيه: «ذكريات قص الشعر وعزومة السمك»

التحرير

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قال حسام عاشور لاعب وسط الأهلي إنه تلقى نبأ اعتزال مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق بحزن شديد.

وأكد عاشور في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن جوزيه هو صاحب الفضل عليه من البداية للنهاية، لأنه أول من اكتشفه وقدمه للفريق الأول.

وقال لاعب وسط الأهلي: "جوزيه هو اللي قدمني للجمهور وأنا أرتبط معه بذكريات كثيرة".

وأضاف: "من الذكريات التي لن أنساها معه عندما حضر وشاهد مباراة لفريق الشباب الذي كنت ألعب ضمن صفوفه، وأول ما انتهى اللقاء قال أنا عايز اللاعب رقم 4 لأن ده هيكون مستقبل الأهلي".

وواصل عاشور تصريحاته: "هناك أيضا ذكرى طريفة معه عندما كنا نستعد لمواجهة القطن الكاميروني في نهائي دوري الأبطال 2008 تراهن معي أنا ووائل جمعة أننا سنحصد اللقب، ونصل لكأس العالم وفي حالة حدوث ذلك طالبني بقص شعري على أن يقوم وائل جمعة بعدم حلاقة شعره وكسب جوزيه الرهان، وقمت بقص شعري تماما، بينما رفض وائل جمعة أن يترك شعره واستبدل ذلك بعزومة سمك للمدير الفني".

وأعلن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي اعتزاله التدريب أمس الأحد بعد مشوار طويل تولى خلاله تدريب العديد من الأندية البرتغالية والعربية لكن يظل تدريب الأهلى هو العلامة الفارقة في مشواره التدريبي.

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التحرير

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