وزير الصحة يقيل مدير مستشفى بورسعيد العام لـ«تقصيره في العمل»

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قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، إقالة مدير مستشفى بورسعيد العام، لـ"تقصيره في العمل"، وتعيين الدكتورة مها مصطفى إمام، خلفًا له.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي الأول أمس، لمناقشة جاهزية مستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأساسية بمحافظات القناة، لـتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بحضور الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات الحرجة والطوارئ، ومديري المديريات والمستشفيات بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى لجنة الاعتماد والجودة بالوزارة.



وأشار راضي إلى أنه تمت مراجعة جودة الخدمات المقدمة بكل مستشفى، والتوجيه بمحاسبة المقصرين بكل منشأة طبية، ومراجعة جاهزية القوى البشرية، والتأكد من الجودة والاعتماد والمعايير بكل مستشفى، وكل وحدة رعاية صحية بالمحافظات المعنية وجاهزيتها من حيث التدريب والكفاءة، بالإضافة إلى جاهزيتها من حيث المباني والأجهزة الطبية وأجهزة الحاسب الآلي.



وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التوسع في تدريب الأطباء والتمريض على أسس علمية وتفعيل خطة العمالة على أساس علمي ووفقًا لمعايير ثابتة بتوزيع العمالة وفقًا لحجم وطبيعة النشاط الخاص بكل مستشفى.