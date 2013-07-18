هولاند يعرب عن تضامنه مع لبنان لمواجهة الأزمة فى سوريا

أعرب الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند اليوم الخميس، عن "تضامن" فرنسا مع لبنان، وأكد مجددا دعمه لجهود الرئيس اللبنانى ميشال سليمان فى محاولته لحماية بلاده من تبعات الأزمة السورية، وذلك أثناء محادثة هاتفية مع نظيره اللبنانى، وأعلن قصر الإليزيه فى بيان أن "رئيس الدولة حرص على التشديد على تضامن فرنسا مع الشعب اللبنانى ودعمها للمؤسسات اللبنانية، وأكد مجددا دعمه لجهود الرئيس سليمان والجيش اللبنانى لصيانة سياسة الناى بالنفس، حيال الأزمة السورية.

والنزاع السورى يقسم اللبنانيين بقوة، حيث تؤيد غالبية اللبنانيين الشيعة بقيادة حزب الله النظام السورى، برئاسة بشار الأسد، بينما يدعم السنة المعارضة السورية، وهى فى غالبيتها من السنية، وأكد هولاند أيضا أن "فرنسا تشجع تشكيل مجموعة دولية لدعم لبنان فى أسرع وقت" للحفاظ على "سيادة ووحدة واستقلال" لبنان، وشدد أيضا على "أهمية مساعدة متنامية من المجتمع الدولي" للبنان لاستقباله اللاجئين السوريين الهاربين من أعمال العنف فى بلادهم.