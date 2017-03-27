غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع باكستان لتطوير العلاقات التجارية

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وقعت اليوم، غرفة القاهرة التجارية، مع غرفة تجارة وصناعة إسلام أباد بروتوكول تعاون لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الباكستاني الذي نظمته الغرفة اليوم بحضور السفير الباكستاني بالقاهرة مشتاق علي والملحق التجاري بالسفارة محمود أخطر: إن "البروتوكول يهدف إلى تقديم إطار عام للدلالة على الاتصال والتعاون المستمر والتبادل التجاري بين البلدين المتمثلتان في كلتا الغرفتين".

وأضاف أن البروتوكول يتيح تبادل الوفود التجارية بين الغرفتين لتقديم كل مساعدة ممكنه لهذه الوفود، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة وتبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشترك.

وأشار "السلاب" إلى أنه سيتم تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين والتي تساعد على التقاء رجال الأعمال من الجانبين مع نشر العروض التجارية التي يتلقاها كل طرف من الطرف الآخر في نشراته الدورية بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها، وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كل من البلدين.

ونوه إلى أنه وفقًا للبروتوكول، سيتم تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الغرفتين، كما ستتعاون الغرفتين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب، فضلًا عن حل كافة المشكلات والنزعات وتسويتها وديًا من خلال الغرفتين.