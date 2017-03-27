مسؤول بموانئ دبي العالمية: استثماراتنا في «السخنة» بلغت مليار دولار

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قال المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية - السخنة، أجاي سينغ: إن "الموقع الاستراتيجي لميناء السخنه عاملًا أساسيًا في أهمية الميناء، وذلك لقربه من مدخل مصر على البحر الأحمر"، لافتًا إلى أن موانئ دبي العالمي استحوذت على الميناء في ٢٠٠٨ لتصبح المشغل الرسمى لها

وأوضح "سينغ" في تصريحات صحفيه اليوم، أن موانيء دبي العالمي استثمرت مليار دولار في ميناء السخنة منذ ٢٠٠٨، وذلك في تحديث وتطوير الميناء وتدريب الموارد البشرية حتى في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.