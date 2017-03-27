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فيديو.. الحريري: ليس من حق عبد العال منعي من الكلام

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فيديو.. الحريري: ليس من حق عبد العال منعي من الكلام فيديو.. الحريري: ليس من حق عبد العال منعي من الكلام

التحرير

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قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه متمسك بحقه في التعبير عن رأيه تحت قبة البرلمان مضيفًا: "لو لم أتمسك بحقي في الحديث تحت قبة البرلمان سأكون خائنا لمن انتخبوني".

وأكد الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع على قناة "الحياة": أن لم يحدث أي تطاول منه على رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، وأنه يكن له كل احترام، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب للحديث عن المادة 15 و16 ولكن رئيس المجلس قام بالتصويت عليها دون السماح له بالحديث.

وتابع النائب: "مش من حق رئيس المجلس منعي من الكلام، خاصة أنه لم يتم مناقشة المادة من الأساس"، مشددًا على أن "الناس انتخبتوه كي يـتكلم ويـدافع عن حقوقهم".

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التحرير

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