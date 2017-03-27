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«البنك المركزي»: مستعدون لسداد 13 مليار دولار ديونًا العام المقبل

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«البنك المركزي»: مستعدون لسداد 13 مليار دولار ديونًا العام المقبل «البنك المركزي»: مستعدون لسداد 13 مليار دولار ديونًا العام المقبل

التحرير

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قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك مستعد لسداد أى التزامات خارجية على فى أى وقت دون تأخير أو قلق، جاء ذلك ردًا على سؤاله عن استعداد مصر لسداد ديون خارجية وفوائد تقدر بنحو 13 مليار دولار خلال العام المالى المقبل.

وأكد عامر في كلمته على هامش المؤتمر الاقتصادي الذي عقد اليوم، أن البنك المركزى حريص على سداد الالتزامات الخارجية فى موعدها، وأصبح يستند لتدفقات كبيرة واحتياطى قوى من النقد الأجنبى، مما سيساعده على الوفاء بتلك الالتزامات بشكل كبير.

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام القادم، الوديعة التى حصلت عليها مصر من بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى سداد وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.

فى السياق ذاته كشف عامر عن وجود مفاوضات مستمرة مع مؤسسات التمويل الدولية للاتفاق على تمويل مشروعات اخل مصر، رافضاً فى الوقت نفسه عن تحديد موعد نهائى لاستلام الدفعة الثانية من الشريحة الاولى من قرض صندوق النقد الدولى والبلغ قيمتها 1.255 مليار دولار.

 وقال إن موعد بيع المصرف المتحد وطرح حصص من بنكى القاهرة والعربى الإفريقى الدولى فى البورصة يعد جزءًا من خطة للطروحات، وبالتالى فإن توقيتات عمل ذلك فى يد الحكومة.

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التحرير

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