القومي لحقوق الإنسان: اتحاد عمال مصر كيان «غير شرعي»

التحرير

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كتب - محمد عاطف:

قال كمال عباس، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اتحاد عمال مصر دومًا ما يكرر الحديث عن عدم شرعية النقابات المستقلة على اعتبار أنهم الممثل الشرعي للعمال منذ عام 1957، وأنه إذا كان هناك حديث عن عدم شرعية النقابات المستقلة فالاتحاد هو الكيان غير الشرعي الآن مضيفًا، "يكفي أكثر من 220 حكما قضائيا صادر ببطلان انتخابات الاتحاد منذ 2006، وإنه مجرد لجنة إدارية لا تصنع شيئا للعمال".

وأضاف عباس لـ"التحرير" أن اتحاد العمال منذ أن تم تأسيسه ويتبع كل نظام يأتي لحكم مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى الآن".

وقال "هؤلاء لم يذكروا لنا ماهي إنجازاتهم وماذا فعلوا للعمال، هذا الاتحاد يدخله العامل (غلبان) فيصبح من أثرياء القوم وينسى زملاءه، وهذا ما اعتدناه من اتحاد العمال، وإلا فليخرجوا وليخبرونا بحجم ثرواتهم".

وعن دور الاتحاد تجاه قضايا العمال أوضح عباس أن العمال بكافة القطاعات تتعامل معه "الاتحاد" بأنه الممثل الشرعي للإدارات والأمن على مختلف الأنظمة، قائلًا: "لدينا كارثة خروج أكثر من 400 ألف عامل خرجوا على المعاش تحت سن الـ40 وذلك طبقًا لإحصائيات وزارة قطاع الأعمال العام".

وتابع: "هو مش الاتحاد ده اللي كان موجود وقت بيع القطاع العام، وسكت على بيع عمر أفندي، الحقيقة إن الشرعية دلوقتي موجودة عند النقابات المستقلة اللي تم إنشائها بإعلان الحريات النقابية في 12 مارس 2011، استنادًا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتي تكفل حق إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة".

ومن جانبه، ندد جورج إسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس بخطورة ما يردده اتحاد العمال عن عدم شرعية النقابات المستقلة، مؤكدًا ضرورة الاعتراف بها حتى تكون مصر عضوة في اتحاد العمال العالمي.

وأشار إسحق لـ"التحرير" أن اتحاد العمال دائمًا ما يكرر مقولة عدم شرعية النقابات المستقلة، مضيفًا "هذه مسألة خطيرة، هترجعنا تاني للقائمة السوداء للحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، وبعدين فيه طعن دستوري، خلينا نستنى المحكمة تقول كلمتها، ولكن على كل حال الدستور كفل حق إنشاء التنظيمات النقابية وده شيء لا يجوز إنكاره مطلقًا".

وكان جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ذكر في تصريحات لـ"التحرير"، أن هيئة النقل العام ليست لها نقابة مستقلة، والاتحاد لا يعترف بشرعيتها وفقا لعدم مشروعية التنظيمات النقابية المستقلة بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 11 يناير الماضي.