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مدرب نابولي يفوز بجائزة مدرب العام في إيطاليا

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مدرب نابولي يفوز بجائزة مدرب العام في إيطاليا مدرب نابولي يفوز بجائزة مدرب العام في إيطاليا

التحرير

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فاز ماوريتسيو ساري، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل مدرب في إيطاليا، للموسم الماضي 2015 - 2016، بعد مساهمته في سنته الأولى في احتلال الفريق لوصافة الدوري والتأهل لدوري الأبطال.

وجاء ساري في المركز الأول برصيد 25 صوتا من أصل 61 وبفارق ثلاثة أصوات عن ماكسمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، الذي جاء في المركز الثاني، في الجائزة التي يصوت لها جميع مدربي إيطاليا، حسبما أشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية.

وقال ساري، في تصريحات لموقع فوتبول إيطاليا: "أنا سعيد بالجائزة، وأخيرا لمرة وحيدة أتخطى أليجري في شيء.. لم أتوقع الفوز بالجائزة، لأنه في العادة تذهب إلى المدرب الذي يفوز بالدوري".

واختتم المدرب صاحب الـ58 عاما: "أنا أيضا راضٍ عن النتيجة وأثق فيها لأنها جائزة يصوت فيها ويشرف عليها المدربون وفقط، وهذا ما يجعلها مميزة".

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يتلقى فيها ساري هذه الجائزة بعد أن فاز بها موسم 2013 - 2014، عندما كان مدربا لإمبولي في دوري الدرجة الثانية وأسهم في صعودهم للدوري الإيطالي الدرجة الأولى. 

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التحرير

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