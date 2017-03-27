برشلونة يصرف النظر عن ضم ظهير أرسنال

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أفادت عدة تقارير صحفية إسبانية، بأن فريق برشلونة قد صرف النظر عن التعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين ظهير أرسنال الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد عدة محاولات باءت بالفشل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن برشلونة لم يعد يهتم بضم المدافع الشاب صاحب الـ22 عاما، مجددا، والذي ترك أكاديمية البلوجرانا منذ 2011 للانضمام للجانرز، عندما كان بعمر السادسة عشر.

وأضافت الصحيفة أن البرسا قد صرف النظر عن التعاقد بسبب تمسك الفريق الإنجليزي باللاعب وطلبهم مبلغ وصل إلى 45 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

واختتمت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يضع مدافع فالنسيا جواو كانسيلو، كبديل لتعويض صفقة بيليرين، وهو الذي شارك رفقة الخفافيش في 82 مباراة منذ قدومه عام 2014.