أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

برشلونة يصرف النظر عن ضم ظهير أرسنال

Google+ Print
برشلونة يصرف النظر عن ضم ظهير أرسنال برشلونة يصرف النظر عن ضم ظهير أرسنال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أفادت عدة تقارير صحفية إسبانية، بأن فريق برشلونة قد صرف النظر عن التعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين ظهير أرسنال الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد عدة محاولات باءت بالفشل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن برشلونة لم يعد يهتم بضم المدافع الشاب صاحب الـ22 عاما، مجددا، والذي ترك أكاديمية البلوجرانا منذ 2011 للانضمام للجانرز، عندما كان بعمر السادسة عشر.

وأضافت الصحيفة أن البرسا قد صرف النظر عن التعاقد بسبب تمسك الفريق الإنجليزي باللاعب وطلبهم مبلغ وصل إلى 45 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

واختتمت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يضع مدافع فالنسيا جواو كانسيلو، كبديل لتعويض صفقة بيليرين، وهو الذي شارك رفقة الخفافيش في 82 مباراة منذ قدومه عام 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي