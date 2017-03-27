تعرف على أكثر اللاعبين تهديفًا بعد سن الـ34 عامًا

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"العمر مجرد رقم" جملة تنطبق على العديد من لاعبي هذا العصر، كبارا كانوا أم صغارا، لما قدموه أو يقدمونه لعالم كرة القدم الحديث، الذي يعترف دائما بالسرعة والقوة.

ونخص بالذكر كبار اللاعبين سنا، الذين يتخذهم لاعبو فريقهم قدوة داخل وخارج الملعب، وبالطبع قدوة في الأداء والتهديف، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين من يتم استدعاؤهم لتشكيل منتخاباتهم بشكل دوري، بناء على مستواهم الثابت والقوى.

في التقرير التالي نستعرض 10 لاعبين تخطوا حاجز الـ34 عاما في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي - الألماني - الفرنسي)، وما زالوا قادرين على العطاء:



10- ماكاروني

الإيطالي ماسيمو ماكاروني، لاعب إمبولي الإيطالي، صاحب الـ37 عاما، سدد على المرمى 42 تسديدة، واستطاع تسجيل 4 أهداف هذا الموسم، بمعدل استغلال للفرص وصل إلى 11.1%.

9- كراوتش

الإنجليزي بيتر كراوتش، لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، صاحب الـ36 عاما، والذي يلعب بصفة شبه دورية مع فريقه في البريميرليج، سدد على المرمى 24 مرة، واستطاع تسجيل 4 أهداف هذا الموسم، وجاءت نسبة استغلاله للفرص بـ20%.

8- ماير

الألماني ألكسندر ماير، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، صاحب الـ34 عاما، والفائز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف موسم 2014 - 2015، سدد على المرمى هذا الموسم 42 تسديدة، واستطاع تسجيل 5 أهداف، بمعدل استغلال للفرص وصل إلى 14.7%.

7- بيليسييه

الإيطالي سيرجيو بيليسييه، لاعب كييفو الإيطالي، 37 عاما، والذي يلعب في صفوف كييفو منذ عام 2000، سدد 22 مرة على المرمى، وسجل 6 أهداف، بمعدل استغلال للفرص 28.6%.

6- ماكاولي

الأيرلندي جاريث ماكاولي، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، صاحب الـ37 عاما، استطاع تسجيل 6 أهداف حتى الآن مع فريقه هذا الموسم.

5- كوالياريلا

الإيطالي فابيو كوالياريلا، لاعب سامبدوريا الإيطالي، صاحب الـ34 عاما، والذي انضم للفريق في يناير 2016، ومنذ انضمامه وهو يلعب بشكل أساسي مع الفريق، وتمكن من تسديد 86 مرة على المرمى، وسجل 7 أهداف، بمعدل استغلال للفرص وصل إلى 10.4%.

4- أدوريز

الإسباني أريتز أدوريز، لاعب أتليتك بيلباو الإسباني، صاحب الـ36 عاما، والذي كان جزءا من قائمة إسبانيا في يورو 2016 الماضي، استطاع تسديد 48 مرة على المرمى، وأحرز 9 أهداف، بمعدل استغلال للفرص 20.5%.

3- بورييلو

الإيطالي ماركو بورييلو، لاعب كالياري الإيطالي، 34 عاما، ويعتبر كالياري هو النادي رقم 13 الذي ينضم له في مسيرة اللاعب الاحترافية، أحرز 12 هدفا هذا الموسم في الكالتشيو، بدقة استغلال للفرص تقدر بـ27.3%.

2- ديفو

الإنجليزي جيرمن ديفو، لاعب سندرلاند الإنجليزي، 34 عاما، تم استدعاؤه للقائمة الأساسية لخوض تصفيات أوروبا لكأس العالم مع المنتخب الإنجليزي، واستطاع تسجيل هدف في مباراة أمس أمام ليتوانيا.

اللاعب المخضرم تمكن من إحراز 64 محاولة على المرمى، وسجل 14 هدفا هذا الموسم مع سندرلاند في البريميرليج، بمعدل استغلال فرص بلغ 36.8%.

1- إبراهيموفيتش

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب مانشستر يونايتد، 35 عاما، الذي انضم لليونايتد في صفقة انتقال حرة من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الصيف الماضي، وأثبت نفسه وبقوة ليصبح مهاجم الفريق الأوحد خلال هذه الفترة.

تمكن من 110 محاولات على المرمى، وسجل 15 هدفا في البريميرليج، ليصبح أكثر اللاعبين الذين تخطوا حاجز الـ34 عاما تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى، بمعدل استغلال للفرص بلغ 18.8%.