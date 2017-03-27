الدوري الأرجنتيني.. اقتناص الصدارة وهزيمة حامل اللقب وعودة الجماهير

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خطف نادي بوكا جونيورز صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد تغلبه، مساء أمس الأحد، 2-1 على مضيفه سان لورينزو صاحب المركز الثاني، في إطار الجولة الـ17 من المسابقة، كما فاز نادي ريفر بليت في نفس الجولة 2-1 على بيليجرانو.

واستمرت منافسات الدوري الأرجنتيني هذا الأسبوع، رغم تزامنها مع جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمباريات الدولية، من أجل تعويض التأخير الذي شهدته المسابقة في الفترة الأخيرة، على خلفية إضراب اللاعبين والأندية بسبب الأزمات المالية.

في مباراة بوكا جونيورز أمام سان لورينزو، اقتنص البوكا فوزا صعبا، حصد به نقاط المباراة الثلاث، سجل هدفي بوكا جونيورز كريستيان بافون في الدقيقة 26 وريكاردو سينتوريون في الدقيقة 55، وأحرز المهاجم إيمانويل دينينج برأسية الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من صافرة النهاية، ليرفع البوكا رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن سان لورينزو صاحب المركز الثاني.

وقد زحف 15 ألف مشجع خلف بوكا جونيورز لمؤازرته على ملعب سان لورينزو، إذ يشهد هذا الموسم من الدوري الأرجنتيني لأول مرة منذ ثلاث سنوات عودة الجماهير الزائرة إلى المدرجات، فكانت قد قررت السلطات الأرجنتينية في وقت سابق عدم السماح للجماهير بحضور مباريات أنديتها خارج ملعبها للحد من وقوع اشتباكات وأعمال عنف.

كما حقق نادي ريفر بليت فوزه الثاني على التوالي في المسابقة الأرجنتينية بالتغلب على مضيفه بيلجرانو 2-1، افتتح المهاجم سيباستيان دريوسي التسجيل لريفر بليت في الدقيقة 38 بتصويبة بقدمه اليمنى، بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر عن طريق لاعب الوسط آرييل روخاس، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 55 تمكن المدافع كريستيان ليما من إدراك التعادل لصالح بيلجرانو، قبل أن يحسم ريفر بليت الفوز لصالحه بهدف سجله لاعب الوسط جونزالو مارتينيز بيسراه في الدقيقة 67، ليرفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيلجرانو عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى بالجولة الـ17 من الدوري الأرجنتيني، تعرض فريق لانوس حامل اللقب لهزيمه من فريق كولون بهدف نظيف سجله المهاجم فاكوندو بيريرا بعد مرو 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، بهذه الفوز النتيجه ارتفع رصيد كولون إلى 27 نقطة يحتل بها المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن لانوس الذي يحتل المركز العاشر.

الجدير بالذكر أن السلطات في الأرجنتين تسمح بحضور الجماهير الزائرة في مباريات محددة وليس في كل المباريات، حيث تحظى الأندية الكبرى صاحبة الشعبية الكبيرة بنصيب الأسد من هذه اللقاءات.