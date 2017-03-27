بالصور.. زحام للحصول على "كراتين السلع الغذائية" للقوات المسلحة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شهدت مدينة منوف، اليوم الإثنين، زحامًا كبيرًا على توزيع 4 آلاف "كرتونة" سلع غذائية مدعمة من القوات المسلحة بسعر 25 جنيهًا "للكرتونة".

واصطف العشرات من الأهالي فى طوابير طويلة للحصول على كرتونة سلع غذائية بسعر مخفض، وأشرف على التوزيع، عدة موظفين بمجلس مدينة منوف بالتنسيق مع رجال شرطة بالمركز.