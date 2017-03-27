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رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية يستولي على 20 مليون جنيه

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رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية يستولي على 20 مليون جنيه رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية يستولي على 20 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية يستولي على 20 مليون جن

الدقهلية- رامي محمود:
قرر المستشار أحمد الشحات، رئيس محكمة أول المنصورة، اليوم، حبس "السيد.ح.ع"، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد ومؤسسة "وجه " الخيرية، على ذمة المحضر رقم 3049/2017 إداري مركز المنصورة، 15 يومًا بعد اتهامه بالنصب على عدد كبير من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم مقابل بيع أرض زراعية لأكثر من شخص.
وأكد ياسر على جمعة، محامي المجني عليهم، أنه تقدم بشكاوى لمركز المنصورة يتهم فيها رئيس مجلس إدارة "وجه مصر" الخيرية، ببيع قطع أراض وهمية لأكثر من مواطن والاستيلاء على أموال وتحريض بعض المواطنين ببيع منازلهم، وشراء أرض مباعة أكثر من مرة، بينهم طالبة بكلية الطب بجامعة طنطا، وأمين شرطة وشقيق مستشار.
وأوضح المحامي، أن المتهم استطاع إيهام المواطنين والنصب عليهم، والتحصل على مبالغ مالية، نظير إنجاز مصالحهم، مدع علاقته بالمسؤولين، والتقاطه لصور مع بعض المسؤولين بالمحافظة.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، استيلاء المتهم على أكثر من 20 مليون جنيه من المواطنين.
وأشار جمعة، إلى تقديم طلب للنيابة العامة لمخاطبة نقابة الصحفيين، للتأكد من إدراج اسم المتهم ضمن أعضاء النقابة كصحفي نقابي من عدمه، بعد تأكيده بأقواله أنه محرر صحفي.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، ألقت القبض على شخص انتحل صفة رئيس مجلس إدارة موقع إخباري، يتبع أسم مؤسسة خيرية بالدقهلية، بعد تحرير عدة محاضر لمواطنين يتهمونه بالنصب عليهم، والاستيلاء على أموالهم مقابل بيع قطع أراض زراعية لأكثر من شخص.

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