ضبط مهندس زراعي يدير مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

تمكنت مديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، من ضبط مصنع بدون ترخيص، لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية والأسمدة مجهولة المصدر، بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

تلقى اللواء خالد أبوالفتوح، مدير أمن المنوفية، بلاغا بقيام "ك. م. ا"، المقيم بمدينة سرس الليان، بإدارة مصنع بدون ترخيص، والاتجار في الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات ومداهمة المصنع، تبين تواجد "ن. ف. م. و"، 42 سنة، و"ع. ع. م. م"، 30 سنة، عاملان بالمصنع، و"هـ. ع. س"، 47 سنة، مهندس زراعي بالمصنع.

وضبط بداخل المصنع 3 أطنان من سلفات الماغنيسيوم، إنتاج الشركة المعدنية للأملاح الكيماوية، و8 براميل مملوءة بمواد مجهولة المصدر، و10 جراكن مملوء بمادة نترات النشادر، غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.