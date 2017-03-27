وزير البيئة يوقع مذكرة تفاهم لإدارة المخلفات مع نظيره البرتغالي

كتبت- مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمي وزیر البيئة، مع نظيره البرتغالي، الاثنين، الدكتور جواو بیدرو ماتوس فرناندیز، لتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات إدارة المخلفات.

وأكد فهمي خلال اللقاء الذي انعقد بالمركز الثقافي التعليمي ببیت القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون، ودعم قدرات العاملین بالوزارة بالتعاون مع الخبراء البرتغالیین في عدد من مجالات التعاون.

وأشار فهمي، إلى أن الأولوية لمشروعات إدارة المخلفات البلدیة والزراعیة الخطرة، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الصناعية، من خلال إعادة تأهيل المناطق الملوثة وتحويل المخلفات إلى طاقة الغاز الحیوي.

وأعلن بيدرو، وزير البيئة البرتغالي، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الكامل لمصر.

وقال وزير البيئة المصري، إن مذكرة التفاهم تشمل تنظيم ندوات وورش عمل واجتماعات خبراء وباحثين، مع شركاء من القطاع الخاص في المحافل الإقليمية والدولية.

وتستمر زيارة وزير البيئة البرتغالي، لمدة 3 أيام ينعقد خلالها لقاءات بين خبراء البلدين، مع تفقد موقع شركة ايكارو لتدویر المخلفات بمدينة 15 مایو للتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، كذلك زيارة محمیة وادي الحيتان بمحافظة الفيوم لأهمية المنطقة عالميا .​