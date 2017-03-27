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الفضالي: سنطالب من أمريكا تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

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الفضالي: سنطالب من أمريكا تصنيف الإخوان جماعة إرهابية الفضالي: سنطالب من أمريكا تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

مصراوي Masrawy

أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال

واشنطن- (أ ش أ):
أكد أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، الاثنين، أن وفد الدبلوماسية الشعبية الذى بدأ اليوم الاثنين، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن ويضم العديد من الشخصيات البرلمانية والحزبية من ممثلي القوى السياسية المختلفة، سوف يسعى جاهدا لدى السلطات الأمريكية المختلفة خلال تلك الزيارة لاستصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لارتباطها بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، وحظر نشاط تلك الجماعة والمنتمين لها في كافة إنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الوفد قد التقى في وقت سابق فور وصوله بقيادات وأعضاء الجالية المصرية في كل من نيوجرسي و نيويورك وشارك في اللقاء السفير أحمد فاروق قنصل جمهورية العربية في نيويورك حيث جاء اللقاء في إطار التنسيق والإعداد لحث الرئيس الأمريكي دونالد على استصدار قرار يقضي باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

ويضم الوفد كلا من احمد الفضالي رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائب عماد جاد والمستشار عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق والنائبة نادية هنري عضو مجلس النواب والنائب حسين أبو جاد والإعلامي عمرو الكحكي وغيرهم.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في عدة مؤتمرات في كل من فيلاديفيا وانديانا وفرجينيا وبنسلفانيا وميريلاند، ويختتم زيارته بالمشاركة في استقبال الرئيس عبد الفتاح خلال زيارته لواشنطن ولقاء القمة المرتقب مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل .

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مصراوي Masrawy

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