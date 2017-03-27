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عضو «دفاع البرلمان»: تمرير المادة 27 من«الهيئة الوطنية للانتخابات» بعد حذف جزئية الحصانة

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عضو «دفاع البرلمان»: تمرير المادة 27 من«الهيئة الوطنية للانتخابات» بعد حذف جزئية الحصانة عضو «دفاع البرلمان»: تمرير المادة 27 من«الهيئة الوطنية للانتخابات» بعد حذف جزئية الحصانة

التحرير

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اعترض أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الجزء الثاني من نص المادة 27 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي قدمتها ، وأيدتها اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان.

أوضح جمال، أن القسم الثاني من المادة ينص على: «وفي غير حالة التلبس لا يجوز القبض، أو التحقيق، مع أيّ من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات من غير أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة».

أشار جمال  - إلى أنه من منطلق أن العاملين بالهيئة موظفون بالدولة، ويخضعون لقانون الخدمة المدنية، وقانون الإجراءات المصرية، فمن غير المبرر منحهم حصانة لا تستوجبها طبيعة عملهم.

وطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بحذف الجزء الثاني من نص المادة 27، حتى لا يكون هناك تمييزًا لشريحة من موظفي الدولة دون غيرهم، إعمالا بمبدأ المساواة الوارد بمواد الدستور، مشيرًا إلى موافقة أعضاء مجلس النواب على حذف هذا الجزء، بعد التصويت عليه بالجلسة العامة بالبرلمان اليوم، مضيفًا في الوقت ذاته أنه تمت الموافقة على نص المادة 27 بعد حذف الجزء الذي أشار إليه نائب المصريين الأحرار.

 

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التحرير

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