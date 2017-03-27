عامر: انخفاض التضخم خلال أيام.. وزيادة الاحتياطي الأجنبي «بشرة خير»

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كتب: أحمد البرماوي و رنا عبد الصادق

توقع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، انخفاض معدل التضخم الشهري بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الشهور المقبلة، مع وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال "عامر" في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الاقتصادي الثالث لجريدة الأموال والذي يعقد اليوم، تحت عنوان "عام على مبادرة السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة": إن "ما وصل إليه حجم الاحتياطي من زيادة بمثابة بشرة خير، ويعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأكد أن الحكومة ملتزمة بسداد كافة الديون والالتزامات الشهرية في توقيتاتها المحددة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية القديمة كانت خاطئة، وبالتالي فإنها كانت بحاجة إلى مراجعة دقيقة وإعادة نظر فيها، وأن غالبية البنوك كانت تتعامل مع الشركات الكبيرة فقط في عمليات الاقتراض، وترفض تمامًا إعطاء أي قروض للشركات والمشروعات الصغيرة، وبالتالي كان لابد من تغيير ثقافة الاقتراض لدى البنوك.

ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي وفقًا لآخر إحصائيات نحو 26.5 مليار دولار، في ظل تراجع حجم الودائع الخليجية من العملات الأجنبية وفقًا لـ"عامر" الذي أكد أنها كانت تبلغ 31 مليار دولار عقب الثورة ولا تتجاوز في الوقت الحالي 2 مليار دولار.

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن المركزي يستهدف التشجيع والتنمية على المشروعات الصغيرة، خاصة في ظل تراجع إنتاجية المصانع بشكل كبير، لافتًا إلى أن حجم الواردات المصرية بلغ نحو 18 مليار دولار فقط عند توليه منصب المحافظ، وبلغ حجم المدفوعات نحو 4 مليارات دولار، ولكنه عقب توقيع عدد من اتفاقيات في التجارة العالمية، ارتفع حجم الواردات إلى 76 مليار دولار، نتيجة ضعف عمليات التصدير.

وخلال المؤتمر علَّق "عامر" على سقوط ميكروفون إحدى القنوات الفضائية، ساخرًا "وديه يتعالج في ألمانيا.. أنا رجلي كويسة، والأهم أن مخي ما زال كويس، المؤسسات هي من تختارنا وتعطينا الثقة لنكمل الخطوات الجريئة التي بدأناها".

وتابع أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا تصب في صالح القطاع المصرفي المصري وتعمل على النهوض به، موضحًا أن اتخاذ قرار التعويم جاء من أجل مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم الاستثمار بلغ نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2016، وبالتالي فهذه الأرقام خير دليل على أن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت أمر ضروري.

من جانبه صرح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن إجمالي حجم التدفقات المالية التي دخلت القطاع المصرفي منذ قرار التعويم بلغت نحو 16.2 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي حجم التدفقات المالية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضي 2016 بلغت نحو 6 مليارات دولار.