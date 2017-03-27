فيديو.. أستاذ قانون دولي عن «طفلة البامبرز»: الإعدام مصير المغتصب

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قال الدكتور إبراهيم ناقل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن مجلس النواب عليه إدراك أن هناك قانونا صدر أيام المجلس العسكري ينص على عقوبة الاغتصاب بالسجن المؤبد مدى الحياة والمشدد.

أضاف ناقل، خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الإثنين: "حصل تشديد على العقوبة وبقت الإعدام والسجن المؤبد"، موضحًا أن جمع توقيعات لجعل الإعدام عقوبة من يغتصب لا أهمية له، لأن المادة موجودة بالفعل وتنص أن الإعدام يكون في حالات معينة، وهي إذا كانت الطفلة التي وقع عليها الاغتصاب لم تبلغ 18 عامًا.

تابع ناقل: "إذا كان الجاني من أصول المجني عليها زي الأب اللي بيغتصب بنته أو الجد أو العم، يعاقب بالإعدام وجوبًا، إزاي الناس بتفكر تعمل قانون بالإعدام وهو موجود أساسًا".