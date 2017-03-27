وزير المالية يعتمد 2.2 مليار جنيه للسلع التموينية

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اعتمد وزير المالية، عمرو الجارحي، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 2 مليار 825 مليون جنيه لشهر مارس 2017 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر وللشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم جهود هذا الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.

وقال "الجارحي": إن "الإتاحات تتضمن 2 مليار و200 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مارس 2017، بالإضافة إلى 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته الحتمية تجاه العاملين عن شهر مارس 2017".

وأضاف أن الإتاحات تتضمن مبلغ 143.7 مليون جنيه لسداد المستحق عن توصيل الغاز الطبيعي لعدد ( 67316 ) عميل منزلي (عن شهر ديسمبر 2016)، كما تشمل الإتاحات أيضًا مبلغ 98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مارس 2017.

وأوضح وزير المالية - أنها تضمنت أيضًا مبلغ 67 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم عن اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير، بالإضافة إلى 12.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق كدعم اشتراكات الطلبة عن شهر فبراير 2017، وفقًا لبروتوكول التعاون الثلاثي المُوقع بين وزارات المالية والتربية والتعليم والنقل.

وتابع إن الإتاحات تتضمن أيضًا مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه عن شهر مارس 2017، وإتاحة مبلغ 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتامين الصحي عن شهر مارس 2017 كدعم لكل من (المرأة المعيلة، الطلاب، الأطفال دون السن المدرسي).

وأضاف بأنه تم إتاحة مبلغ 20 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة علاج الأطفال دون السن المدرسي في الأمراض المستعصية، بالإضافة لإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مارس 2017، إضافة إلى 1.7 مليون جنيه لديوان عام محافظة شمال سيناء لدعم منظومة النظافة شهر مارس2017.