الجيش يقضي على 8 عناصر تكفيرية بعد ترويعهم المواطنين برفح

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واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مداهمة الأوكار والبؤر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ عملياتها النوعية لتعقب العناصر التكفيرية والخارجين عن القانون.

وتمكنت القوات بمعاونة المواطنين من أبناء سيناء من سرعة رصد واستهداف تجمع لبعض العناصر التكفيرية المسلحة خلال قيامهم بترويع المواطنين وتفتيش السيارات المارة بأحد الطرق الواقعة بنطاق مدينة رفح، وتصوير الواقعة بهدف استخدامها في البث والترويج للرسائل الإعلامية السلبية للأوضاع الأمنية في سيناء، ونجحت القوات في القضاء على 8 من العناصر التكفيرية.

كما أسفرت العمليات الأمنية عن القبض على 22 من العناصر الإجرامية والمشتبه بتورطهم في الاشتراك والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد القوات بنطاق مدينتي رفح والعريش، وتزامن ذلك مع استمرار قوات إنفاذ القانون إحكام السيطرة الكاملة على الطرق والمعابر المؤدية إلى سيناء وقطع طرق الإمداد عن العناصر التكفيرية المحاصرة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.