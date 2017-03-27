أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يعلن تفاصيل طرح بيع أرض مدينة ناصر الجديدة

Google+ Print
محافظ أسيوط يعلن تفاصيل طرح بيع أرض مدينة ناصر الجديدة محافظ أسيوط يعلن تفاصيل طرح بيع أرض مدينة ناصر الجديدة

مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يعلن تفاصيل طرح بيع أرض مدينة ناصر الج

أسيوط - أسامة صديق:
شارك المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الدورية عن شهر مارس، برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة، وعمداء كلياتها بأسيوط وبفرعها بالوادي الجديد.

وخلال الجلسة، أعلن المهندس ياسر الدسوقي عن تفاصيل بدء طرح بيع أرض مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية، مؤكداً على أهمية المشروع، الذي يتكون من عدة محاور، يتضمن الأول منها منطقة خدمات تشمل ميناء جافا، ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرما جامعيا جديدا متكاملا، ومنطقة للخدمات التجارية، إلى جانب محور يتضمن منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 كما يتضمن المشروع محورا يضم نحو 8 أحياء سكنية، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط

بالصور.. موجة من الطقس السيئ تضرب أسيوط