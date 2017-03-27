محافظ أسيوط يعلن تفاصيل طرح بيع أرض مدينة ناصر الجديدة

أسيوط - أسامة صديق:

شارك المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الدورية عن شهر مارس، برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة، وعمداء كلياتها بأسيوط وبفرعها بالوادي الجديد.

وخلال الجلسة، أعلن المهندس ياسر الدسوقي عن تفاصيل بدء طرح بيع أرض مدينة ناصر الجديدة بمشروع الهضبة الغربية، مؤكداً على أهمية المشروع، الذي يتكون من عدة محاور، يتضمن الأول منها منطقة خدمات تشمل ميناء جافا، ومنطقة خدمات لوجستية إقليمية وقرية رياضية وطبية وحرما جامعيا جديدا متكاملا، ومنطقة للخدمات التجارية، إلى جانب محور يتضمن منطقة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يتضمن المشروع محورا يضم نحو 8 أحياء سكنية، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية.