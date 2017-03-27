انطلاق الجسر الجوي لرحلات العمرة الأربعاء المقبل

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هو و هى

ما تبقى من يهود مصر قلة من السيدات العجائز ومعابد خاوية

هو و هى

اسلاميات

ما حكم من يحلف بالطلاق وهو غير متزوج؟