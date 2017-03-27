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تشيلسي يعود لقميص الشؤم في أول مواسمه مع نايكي

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم "الاثنين"، عن زي مسرب لنادي تشيلسي الإنجليزي للموسم الجديد 2017 - 2018، والتي تصممه شركة "نايكي" الأمريكية للأدوات الرياضية.

وأضافت "ذا صن" أن الزي المسرب الآن يشبه كثيرًا زي الفريق في عام 1987، الذي هبط به البلوز من الدوري الإنجليزي قبل 30 عامًا، والذي ارتداه نجوم أمثال بات نيفين وكيري ديكسون لمدة موسمين.

وأردفت الصحيفى بأن تشيلسي كان يرتدي هذا الطقم في عام 1988، عندما حدثت أعمال شغب في ملعب ستامفورد بريدج، بعد الهزيمة أمام ميدلسبره في ملحق التصفيات، وهبط الفريق حينها.

وكان قد أعلن نادي تشيلسي عن تعاقده مع شركة "نايكي" لرعاية الفريق بدءًا من موسم 2017 - 2018، بعد تقديم الشركة لعرض مالي ضخم، لمدة 15 عامًا مع الشركة مقابل 900 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 60 مليون إسترليني في الموسم الواحد، وذلك في ثاني أكبر صفقة بالدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج"، بعد عقد مانشستر يونايتد مع "أديداس" الذي تصل قيمته إلى 75 مليون جنيه إسترلينى في الموسم. 

وأنهى البلوز اتفاقه مع شركة "أديداس" الذي كان يبلغ 30 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما يمثل نصف قيمة العقد الجديد لتشيلسي مع "نايكي"، ويعد هذا الاتفاق أيضًا ثاني أكبر عقد يحصل عليه تشيلسي في تاريخه، بعد عقده مع "يوكوهاما". 

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