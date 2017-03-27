ريبيري: كبرى الأندية الأوروبية تهافتت من أجل ضمي

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أكد اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري أن كبرى الأندية الأوروبية تهافتت على ضمه من صفوف بايرن ميونيخ في عامي 2008 و2009، حسبما نقلت صحيفة "كيكر" الألمانية.

وأشار ريبيري إلى تلقيه عروضا من أندية إنتر ويوفنتوس وميلان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلا أنه فضل الاستمرار مع بايرن ميونيخ بعد جلوسه مع كل من كارل هاينز رومينيجه وأولى هونيس.

وأعرب ريبيري عن سعادته الكبيرة بذلك القرار الذي مكنه من الاستمرار في صفوف البايرن لنحو 10 سنوات، مشيرا إلى أن العملاق البافاري سيكون الفريق الأوروبي الأخير الذي سيمثله، ومؤكدا قدرته على مواصلة اللعب في أعلى المستويات لمدة عامين أو ثلاثة إذا لم يتعرض لأي إصابة.

وأضاف ريبيري أنه تجمعه علاقة قوية للغاية ببايرن ميونيخ وسيحرص على اقتحام مجال التدريب بعد الاعتزال عقب الفريق البافاري ولكن من خلال فرق الشباب.

وعن مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أكد ريبيري على صعوبة المباراة خاصة أنه تجمع بين فريقين عظيمين، مشيرا إلى ضرورة دخول البايرن المباراة بأفضل شكل ممكن خاصة أن الفريق يمتلك جودة عالية ولا يمكن ارتكاب أي أخطاء أمام فريق كبير بحجم الريال.

والجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 33 عاما توج بـ18 لقبا مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه لصفوف الفريق البافاري في عام 2007 قادما من مارسيليا، من بينهم 6 ألقاب للدوري الألماني ولقب في دوري أبطال أوروبا.