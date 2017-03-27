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أومتيتي: مباراة إسبانيا أكثر من مواجهة ودية

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أومتيتي: مباراة إسبانيا أكثر من مواجهة ودية أومتيتي: مباراة إسبانيا أكثر من مواجهة ودية

التحرير

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أعرب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي عن رغباته في التغلب على الإسباني، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غدا، على ملعب دو فرانس بالعاصمة باريس.

وأوضح أومتيتي أن مواجهة منتخب من بين الأفضل في العالم يتخطى حاجز المباراة الودية، مشيرا إلى ضرورة اللعب بقوة وتحقيق الفوز، خاصة أن إسبانيا تعد من أقوى المنتخبات في السنوات الأخيرة.

وأضاف أومتيتي أن فرنسا تدرك جيدا جودة المنتخب الإسباني، وستعد العدة للتقديم مباراة مميزة أمام الماتدور، وعن مواجهته لجيرارد بيكيه زميله في برشلونة، أشار أومتيتي إلى أنه منذ اليوم الأول له مع الفريق الكتالوني حرص على تعلم الكثير من الأمور التي يفعلها.

وأكد أومتيتي على تحدثه كثيرا مع بيكيه داخل وخارج الملعب، مشيرا إلى أنه منذ وضوله إلى برشلونة وهو ينظر إلى بيكيه باعتباره مثل أعلى له خاصة أن طريقة دفاع وهجوم برشلونة تختلف عن باقي الفرق في العالم، وساعده بيكيه كثيرا على التأقلم مع أسلوب اللعب.

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التحرير

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