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10 ملاعب ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف

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10 ملاعب ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف 10 ملاعب ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف

التحرير

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يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للانتقال إلى ملعب ويمبلي، لحين الانتهاء من إعادة تطوير ملعبه الخاص به "وايت هارت لين"، في وقت ننظر فيه إلى الملاعب الجديدة والمثيرة، التي يجرى بناؤها الآن في جميع أنحاء العالم، التي يتسم بعضها بالإبداع والفخامة، وبعض التكاليف الباهظة من جانب آخر.  

في ضوء ذلك استعرض موقع "تليجراف" البريطاني، أبرز 10 ملاعب مستقبلية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بشغف، نبرزها لكم فيما يلي:

كامب نو

- اسم الملعب: كامب نو

- اسم النادي: برشلونة

- سعة الملعب: 105 ألف متفرج

- التكلفة: 400 مليون جنيه استرليني

- موعد الظهور: 2021

وايت هارت لين

- اسم الملعب: وايت هارت لين

- اسم النادي: توتنهام هوتسبير

- سعة الملعب: 61 ألف متفرج

- التكلفة: 750 ملايين جنيه استرليني

- موعد الظهور: 2018 - 2019

مرسيديس بينز

- اسم الملعب: مرسيديس بينز

- اسم النادي: أتلانتا يونايتد

- سعة الملعب: 71 ألف متفرج

- التكلفة: 1.2 مليار جنيه استرليني

- موعد الظهور: 30 يوليو 2017

واندا ميتروبوليتانو

- اسم الملعب: واندا ميتروبوليتانو

- اسم النادي: أتلتيكو مدريد

- سعة الملعب: 67 ألف متفرج

- التكلفة: 174 مليون جنيه استرليني

- موعد الظهور: بداية الموسم المقبل 2017-2018

ديلا روما

- اسم الملعب: ديلا روما

- اسم النادي: روما

- سعة الملعب: 56 ألف متفرج

- التكلفة: 260 مليون جنيه استرليني

- موعد الظهور: 2020 - 2021

بروج

- اسم الملعب: بروج

- اسم النادي: كلوب بروج

- سعة الملعب: 40 ألف متفرج

- التكلفة: 87 ملايين جنيه استرليني

- موعد الظهور: 2019 - 2020

فولجوجراد أرينا

- اسم الملعب: فولجوجراد أرينا

- اسم النادي: فولجوجراد

- سعة الملعب: 45.015 ألف متفرج

- التكلفة: 326 ملايين جنيه استرليني

- موعد الظهور: كأس العالم 2018

كريستوفسكي

- اسم الملعب: كريستوفسكي 

- اسم النادي: زينيت سان بطرسبورج

- سعة الملعب: 66.881 ألف متفرج

- التكلفة: 823 ملايين جنيه استرليني

- موعد الظهور: كأس العالم 2018

بوشكاش

- اسم الملعب: بوشكاش

- اسم : الملعب الدولي للمنتخب المجري

- سعة الملعب: 67.889 ألف متفرج

- التكلفة: 252 ملايين جنيه استرليني

- موعد الظهور: يورو 2020

 

المستايا

- اسم الملعب: المستايا

- اسم النادي: فالنسيا

- سعة الملعب: 65 ألف متفرج

- التكلفة: لا يتم الكشف عنها حتى الآن

- موعد الظهور: لم يحدد

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التحرير

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