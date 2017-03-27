النائب العام يحفظ بلاغ السادات ضد نفسه

المنوفية مروة فاضل:

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الاثنين، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، حفظ البلاغ الذي قدمه ضد نفسه، للمطالبة بالتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات من مجلس النواب، والتي تم على إثرها إسقاط عضويته من البرلمان، وجاء حفظ البلاغ لعدم الأهمية.

وكان السادات قد تقدم في فبراير الماضي ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، طالبا التحقيق معه في ما نسبه البرلمان إليه من تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، ووضع توقيعات منسوبة لعدد من النواب على اقتراح بقانون الجمعيات الأهلية، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي، والتي انتهت بإسقاط عضويته بالبرلمان كعقوبة على ذلك.

وقال السادات في بلاغه: "نظرا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو التحقيق معي لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري".