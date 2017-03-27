بالصور.. جنازة عسكرية مهيبة في دمنهور لشهيد العريش

البحيرة – أحمد نصرة:

شيع الآلاف من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد مجند بسام مصطفى شهاب، الذي استشهد صباح، أمس الأحد، إثر عملية إرهابية بأحد أكمنة العريش.

وانطلقت جنازة عسكرية وشعبية مهيبة من مسجد التوبة بدمنهور، بحضور المستشار العسكرى لمحافظة البحيرة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وتم حمل الشهيد ملفوفا بعلم مصر، وسط هتافات منددة بالإرهاب ومطالبة بالقصاص.