القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 6 كيلو هيروين في الإسماعيلية

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

تمكنت مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على تاجري مخدرات بمنطقة سامي سعد، بدائرة مركز الإسماعيلية، بحوزتهما كمية من الهيروين الخام وبندقية خرطوش وطلقات.

وبتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث من إعداد كمين للمتهمين، وقاموا بعملية بيع وشراء مع المتهمين، بعد تنكر ضباط فريق البحث، وتم القبض على "سليمان. ز. ع"، 45 سنة، و"أسامة. ه. ز"، 18 سنة، وبحوزتهما 6 كيلو جرام من الهيروين، وبندقية خرطوش وذخيرة.

وبعرض المتهمين على المستشار كمال الشناوي، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، اعترف المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وحيازة البندقية الخرطوش بدون ترخيص، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على المخدرات والسلاح المضبوط.