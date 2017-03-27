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بالصور.. إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (1)إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (1)

إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (2)إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (2)

إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (3)إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (3)

إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (4)إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (4)

إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (5)إزالة 16 حالة تعدٍ على مجرى النيل بالمنيا (5)

المنيا - ريمون الراوي :

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الاثنين، من إزالة عدد 16 حالة تعدى على مجرى نهر النيل بقرية البرجاية، بالتعاون مع جهاز حماية النيل وقوات الأمن .

قال دكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملة تأتى بهدف حماية نهر النيل ومنع اى تعديات أو مخالفات بالبناء وإزالة اى حالة تعدى في مهدها، لافتاً إلى ان التعديات جاءت مابين بناء منازل مخالفة ( دور أرضي ) بين الجسر ونهر النيل بقرية البرجاية .

وأضاف رئيس المركز، أنه في سياق متصل ووفقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والتي تشكل خطورة على المواطنين، قامت الوحدة المحلية بغلق عدد 7 مقاهي بدون ترخيص بحي وسط المدينة وغلق مستودع بناء بشارع التجارة لمخالفة شروط التراخيص.

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