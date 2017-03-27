تجديد حبس المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" 15 يومًا

الدقهلية- رامي محمود:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دكرنس الابتدائية، اليوم الإثنين، حبس "إبراهيم.م.ا"، 35سنة، المتهم بالاعتداء الجنسي على الرضيعة المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامرز"، بإحدى قرى محافظة الدقهلية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، وتأكيد المتهم ارتكابه الواقعة.

ونسقت الأجهزة الأمنية مع المستشار إيهاب أبوعيطة، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، لنقل عرض المتهم من محكمة بلقاس الجزئية إلى قاض بمحكمة دكرنس، خوفا من اعتداء الأهالي عليه، بعد تجمهر العشرات أمام المحكمة.

واستمعت النيابة لشهود الإثبات وضباط الشرطة، الذين حضروا عملية القبض على المتهم.

وقال مصدر قضائي لـ"مصراوي"، إن قاضي المعارضات، تلقي تقرير الطب الشرعي بشأن توقيع الكشف الطبي على الطفلة الرضيعة، الذي أوضح إصابتها بنزيف مهبلي حاد ناتج عن جرح قطعي عند التقاء الشفرين الكبيرين، وممتد حتى غشاء البكارة، الذي حدث به تهتك كامل، وصل إلى جدار المهبل.

وذكر التقرير أن الطفلة أصيبت بجرح في منطقة المهبل، بالإضافة إلى جرح قطعي وتهتك في غشاء البكارة، أدى إلى نزيف.

جدير بالذكر أن مباحث مركز بلقاس، ألقت القبض على المتهم، يوم الجمعة الماضي، بعد بلاغ من إحدى السيدات بتعرض نجلتها للاغتصاب على يد عامل وتستر والدته على جريمته، ونقل الطفلة إلى مستشفى بلقاس المركزي بين الحياة والموت.